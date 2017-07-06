Путин направил поздравления с днем рождения Назарбаеву

Глава России Владимир Путин направил поздравление с днем рождения президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву.

Российский политик отметил высокий вклад своего коллеги в социально-экономическое развитие республики, а также в укрепление позиций Казахстана на мировой арене. Кроме того, Владимир Путин убежден, что упрочение отношений и стратегического партнерства между РФ и Казахстаном - это заслуга Назарбаева, передает ТАСС.

Глава России подчеркнул, что очень высоко ценит взаимопонимание и доверие, которое установилось между ними.