Глава Крыма заявил о намерении отправить в отставку мэра Ялты и трех министров

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил на своей странице в Facebook о намерении отправить в отставку трех министров и мэра Ялты. Кадровые перестановки будут согласованы 7 июля на внеочередной сессии регионального парламента.

Аксенов предложил мэру Ялты Андрею Ростенко написать заявление по собственному желанию. Кандидатуры на замену будут отбираться путем открытого конкурса.

Главе министерства топлива и энергетики Светлане Бородулиной, куратору жилищно-коммунального хозяйства Сергею Карпову и министру курортов и туризма Сергею Стрельбицкому уже подыскали замену. Аксенов сообщил, что на пост министра курортов и тризма он представит кандидатуру Вадима Волченко. На должности министров топлива и энергетики и жилищно-коммунального хозяйства будут назначены Вадим Белик и Марина Горбатюк.

Глава республики считает, что кадровые перестановки — «естественный и необходимый процесс, направленный на повышение эффективности власти».



