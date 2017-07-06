Глава Польши хочет постоянного присутствия американских военных в своей стране

Польский лидер Анджей Дуда хочет, чтобы американские военные постоянно находились на территории его страны.

По мнению президента Польши, США в настоящий момент являются гарантом военной безопасности. В рамках интервью в программе "Сигналы дня" в эфире Polskie radio Дуда подчеркнул, что визит американского лидера Дональда Трампа в Варшаву улучшает позиции Польши в ЕС. "Мы - страна, с которой считаются", - заявил политик.

Напомним, что американский президент прибыл в Варшаву накануне вечером. Сегодня должна состояться его встреча с польским коллегой.