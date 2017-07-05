Захарова: МИД России не бросило Виктора Агеева на Украине

Посольство России в Киеве оказывает помощь задержанному россиянину Виктору Агееву, которого обвиняют в пособничестве терроризму.

Как сообщает "Лайф" со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову, ведомство заинтересовано в том, чтобы вернуть гражданина России на родину. Она опровергла слухи о бездействии МИДа в этом вопросе.

Ранее BBC сообщила о том, что на Украине задержали россиянина Виктора Агеева. По данным британских журналистов, этот военнослужащий был призван на срочную службу в Алтайском крае, а после остался в армии по контракту. Однако в Минобороны России заявили, что Агеев уволился в запас еще в мае 2016 года.