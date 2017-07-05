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Россия продлила продэмбарго в отношении западных стран

5 июля 2017, 07:51 [ «Аргументы Недели» ]

Россия продлила продэмбарго в отношении западных стран
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Российское продовольственное эмбарго, введенное в отношении западных стран в ответ на антироссийские санкции, продлено до конца 2018 года. Соответствующее постановление было опубликовано сегодня утром на сайте правительства.

Это стало ответной мерой государства на продление антироссийских санкций. 28 июня Совет ЕС продлил на полгода секторальные санкции против РФ по причине невыполнения Москвой минских соглашений. Российское продэмбарго действует с августа 2014 года. Тогда глава государства Владимир Путин подписал указ, ограничивающий ряд продовольственных товаров из США, ЕС,  Канады, Австралии и Норвегии. Позже продэмбарго распространилось на Албанию, Черногорию, Исландию и Лихтенштейн, которые также присоединились к антироссийским санкциям. Затем в этот список вошла и Украина. Под запрет, в частности, попали поставки говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, сыров, молока, фруктов, овощей и других категорий продуктов.

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Концерн "Калашников" взялся за разработку электромотоцикла

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