Американские войска нуждаются в защите. Такой вот парадокс намерены разрешить в Конгрессе США. Сенатор-демократ Элизабет Уоррен подготовила новый законопроект от защиты военных от «российской пропаганды».

Американских военных сенаторы хотят обезопасить от так называемой «пропаганды Москвы», - прежде всего в социальных сетях. Об этом передает телеканал RT.

В качестве такой защиты от пропаганды сенаторы планируют заставить начальство Пентагона и Госдепартамента страны сообщать о своих доходах, дабы быть уверенными, что их не «спонсируют» российские чиновники.

В военном ведомстве США будет составляться ежегодный доклад о случаях «российской пропаганды» в отношении американских военных и на базе этих докладов будет ясен нанесенный США урон. При этом «уроном» будет считаться любая выгода для российской стороны.