Трамп оказался не готов к «медвежьим объятиям» премьера Индии

Премьер-министр Индии Нарендра Моди встретил президента США Дональда Трампа не традиционным рукопожатием, а «медвежьими объятиями», к которым американский лидер не был готов.

Трампу «сначала было неловко, он прохладно улыбнулся и несколько раз похлопал Моди по спине». Но обниматься Моди захотел не один раз. Уже к третьим объятиям Трамп оказался готов и любезно ответил на прощальный жест премьер-министра в аэропорту.

Как пишет The Washington Post, по словам политолога школы международных отношений в Нью-Дели Срерам Чаулии, «Моди обнимает не всех подряд, а только тех, кто важен для интересов Индии».

Ранее президент США Дональд Трамп в ходе встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди поблагодарил его за то, что Индия закупает военную технику у Соединенных Штатов. Трамп подчеркнул, что между США и Индией установились очень прочные и сильные взаимоотношения. Американский лидер заметил, что стороны соглашаются почти во всем.