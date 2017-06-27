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КНДР: политика Трампа - это политика нацизма

27 июня 2017, 08:42 [ «Аргументы Недели» ]

КНДР: политика Трампа - это политика нацизма
globallookpress.com

В Северной Корее считают политику 45-го президента США Дональда Трампа нацизмом XXI века. Лозунг администрации Белого дома "Америка превыше всего" созвучен главному лозунгу фашистской Германии.

О "нацизме XXI века" и политике современного Белого дома сообщает 27 июня северокорейское информационное агентство ЦТАК.

В заявлении северокорейских СМИ подчеркивается, что реакционная идеология, которую проводит президент США Дональд Трамп, содействует  продвижению агрессии и шовинизма, и тем самым подрывает права на существование других государств, если они не действуют в интересах США.

В Пхеньяне заявляют, что США оказывает на страну "беспрецедентное давление, используя шантаж и экономические санкции". В КНДР обращают внимание на то, что в санкционных списках - медицинские препараты и оборудование. В Северной Корее сравнили антикорейские санкции с блокадой Ленинграда войсками Гитлера.

 

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