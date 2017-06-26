Вашингтон внесет Китай в перечень стран с процветающей работорговлей

Китай раскритикован в ежегодном докладе Госдепа по проблеме работорговли в мире, Вашингтон внесет Китай в список стран с процветающей работорговлей и принудительным трудом.

Доклад внешнеполитического ведомства США будет представлен завтра. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон планирует поместить Китай, наряду с КНДР, Сирией и Ираном, в самую низкую, третью группу стран, действия правительств которых не отвечают требованиям американского закона о защите жертв торговли людьми, сообщает Reuters.

В 2016 году такую оценку Соединенные Штаты дали ситуации в 28 странах, в том числе в России, Белоруссии, Узбекистане, Туркмении, Иране, Сирии, КНДР, Судане и Южном Судане, Ливии, Сомали.