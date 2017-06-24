Израиль нанес удар по сирийским войскам
24 июня 2017, 18:42 [ «Аргументы Недели» ]
Военно-воздушные силы Израиля атаковали сирийские правительственные войска. Удар стал ответом на разорвавшиеся на подконтрольной государству части Голанских высот шальные снаряды.
"В ответ на более чем десять снарядов, выпущенных из Сирии и упавших ранее сегодня на территории Израиля, израильские ВВС атаковали позиции, откуда велся огонь", — сказано в сообщении пресс-службы израильской армии.
Отмечается, что также были атакованы два танка сирийских войск.
Обстрел со стороны Сирии назвали случайным перелетом снарядов, однако заявили о его неприемлемости и нарушении суверенитета Израиля.
В предыдущий раз перелет снарядов с сирийской территории на Голанские высоты был зафиксирован израильской армией 21 апреля. Тогда Армия обороны Израиля поразила источник огня в Сирии ответным ударом.