Израиль нанес удар по сирийским войскам

Военно-воздушные силы Израиля атаковали сирийские правительственные войска. Удар стал ответом на разорвавшиеся на подконтрольной государству части Голанских высот шальные снаряды.

"В ответ на более чем десять снарядов, выпущенных из Сирии и упавших ранее сегодня на территории Израиля, израильские ВВС атаковали позиции, откуда велся огонь", — сказано в сообщении пресс-службы израильской армии.

Отмечается, что также были атакованы два танка сирийских войск.

Обстрел со стороны Сирии назвали случайным перелетом снарядов, однако заявили о его неприемлемости и нарушении суверенитета Израиля.

В предыдущий раз перелет снарядов с сирийской территории на Голанские высоты был зафиксирован израильской армией 21 апреля. Тогда Армия обороны Израиля поразила источник огня в Сирии ответным ударом.