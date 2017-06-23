В Белом доме обеспокоены: антироссийские санкции могут не сработать

О новой волне антироссийских санкций со стороны США «Аргументы недели» ранее сообщали. Но теперь у администрации Белого дома есть опасения, что санкции могут стать менее эффективными, или вовсе не сработать.

В администрации Белого дома анализирую принятый документ по антироссийским санкциям, опасаясь за его эффективность, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря президента США Дональда Трампа Шона Спайсера.

Пока администрация Трампа воздерживается от комментариев на счет санкций. Единственное, что журналистам удалось узнать, так это то, что у помощников Трампа есть опасения на тот счет, как именно будут реализованы антироссийские санкции и сработают ли они вообще.