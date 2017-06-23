Лавров заявил об отсутствии у России планов по нападению на НАТО

Страны НАТО не могут сомневаться в том, что Россия не собирается на них нападать, считает Сергей Лавров.

Как известно, регулярные заявления иностранных политиков о «российской угрозе» являются предлогом для усиления присутствия Североатлантического альянса на границах с РФ. Глава МИД России уверен, что этот предлог выдуманный – армия РФ не собирается нападать на НАТО. Лавров полагает, что в руководстве блока никогда всерьез не рассматривали данный вариант.

Ранее «Аргументы недели» писали, что российский министр иностранных дел обвинил альянс в грубом нарушении договоренностей. Речь идет об Основополагающем акте Россия — НАТО.