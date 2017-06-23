США намерены предоставить военную помощь Украине

В законопроект о выделении средств министерству обороны Соединенных Штатов Америки на 2018 года будет включена статья об оказании военной помощи Украине, в том числе летального характера.

Об этом рассказал председатель комитета по делам вооруженных сил палаты представителей Конгресса США Мэк Торнберри. По словам конгрессмена, предоставляемые Вашингтоном средства пойдут на защиту от «агрессии со стороны Северной Кореи и России». Председатель комитета рассказал журналистам, что проект подразумевает многомиллионные транши Украине на подготовку и оснащение военных.

При этом конгрессмен не смог подтвердить слова президента Украины Петра Порошенко о том, что Вашингтон намерен подписать соглашение о поставках Киеву вооружений.