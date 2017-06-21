Поскольку президент США, прежде всего, бизнесмен, Петр Порошенко попытался найти к нему «бизнес-подход», а точнее – заинтересовать Трампа материально. Насколько у него это получилось, можно будет судить позже.

Для урегулировании конфликта в Донбассе украинский президент предложил американскому лидеру заключить контракты на восстановление этих территорий, узнал «Коммерсантъ» от источника, близкого к администрации Порошенко. В случае возвращения Донбасса под контроль Украины 90% всех контрактов на восстановление разрушенной инфраструктуры достанется американским фирмам. Для этого Вашингтон должен оказать давление на Москву.

В Кремле надеялись, что в ходе контактов на высшем уровне в Вашингтоне администрация Дональда Трампа пошлет Киеву мощный сигнал, стимулирующий реализацию минских договоренностей, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.