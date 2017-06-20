США ввели санкции в отношении 38 частных лиц и организаций России

США расширил санкции против России. В список добавили частную военную компанию "Вагнер" и ее командира Дмитрия Уткина, кейтеринговую фирму "Конкорд" миллиардера Евгения Пригожина, дочерние структуры "Транснефти".

Об этом говорится в заявлении, размещенном во вторник на сайте минфина США. Штаты намерены сохранять санкции до исполнения Россией минских договоренностей.

"Это решение будет сохранять давление на Россию с целью продвигаться к дипломатическому решению ситуации", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.