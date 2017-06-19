Путин и Атамбаев встретились неформально в Кремле
19 июня 2017, 23:02 [ «Аргументы Недели» ]
Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Алмазбек Атамбаев проводят в настоящий момент неформальную встречу, обсуждая вопросы из повестки дня назначенных на вторник переговоров.
Президент Кыргызстана прибыл в столицу России с официальным визитом, который продлится до 24 июня. Основная часть переговоров двух президентов пройдет во вторник.
Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, нынешний визит Алмазбека Атамбаева приурочен к 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами и происходит по приглашению российского лидера Владимира Путина.