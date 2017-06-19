Россия приостановила меморандум с США по безопасным полетам над Сирией

Про инцидент со сбитым Западной коалицией самолетом ВВС Сирии «Аргументы недели» ранее сообщали. В Совете Федерации РФ осудили такое вопиющее нарушение международного права и агрессией против САР.

Министерство обороны России объявило, что с 19 июня приостанавливается действие меморандума с Соединёнными Штатами о предотвращении инцидентов в небе над Сирией.

Теперь безопасностью в сирийском небе станут заниматься зенитно-ракетные комплексы С-300, что стоят на вооружении официального Дамаска и ЗРК С-400, которые защищают российскую базу в Сирии. Это значит, что любой самолет в сирийском небе, если он не принадлежит российским ВКС и сирийским ВВС, будут иметь статус воздушных целей.