В России создали службу адаптации и поддержки старообрядцев-переселенцев

Как сообщает 19 июня пресс-служба министерства РФ по развитию Дальнего Востока, в России создали службу адаптации и поддержки старообрядцев, переезжающим из стран Южной Америки на Дальний Восток.

Служба создана по инициативе министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Галушки и призвана обеспечить взаимодействие между старообрядцами, переехавшими и планирующими переезд на Дальний Восток, и органами власти. Специалисты службы круглосуточно принимают звонки то телефону горячей линии 8 800 770 09 82, а также отвечают на сообщения, поступающие на адрес NaVostok@hcfe.ru.

Помощь на месте с адаптацией переехавшим старообрядцам оказывают два омбудсмена по правам староверов, работающие в Амурской области и в Приморском крае. На должность полномочного представителя по вопросам содействия переселению старообрядцев Амурской области назначен бывший мэр г. Свободный Роберт Каминский. Защищать права переселенцев в Приморье будет Федор Крониковский.

За 7 лет в рамках реализации Госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, на территорию Приморского края и Амурской области переселись более 150 старообрядцев из Южной Америки, говорится в сообщении ведомства.