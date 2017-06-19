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Правительство Франции в течение дня уйдет в отставку

19 июня 2017, 11:16 [ «Аргументы Недели» ]

Правительство Франции в течение дня уйдет в отставку
globallookpress.com

Эта отставка – техническая. Кабинет министров Франции во главе с Эдуаром Филиппом уйдет в отставку, чтобы освободить место новой команде после прошедших в стране выборов в Сенат страны и Национальное собрание.

Об отставке французского правительства журналистам сообщил представитель французского правительства Кристоф Кастанер, сообщает ТАСС.

Кастанер сказал, что через несколько часов прошение об отставке должны подать члены кабинета министров страны, как того требует давняя негласная политическая традиция. Новый состав правительства будет сформирован в течение нескольких дней. Есть информация, что больших перестановок в новом правительстве не будет.

 

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