Эва Бартлетт побывала в некоторых районах Сирии, среди них Алеппо и Хомс, где побеседовала с местными жителями. Сирийцы рассказали, что причина их бедствий — террористы, а отнюдь не правительственные войска и Россия.

Мирные жители говорили, что гуманитарная помощь и продукты питания оказывались в руках террористов. Если и была возможность выкупить еду у боевиков, то только по бешеным, грабительским ценам.

Как считает Эва, говорить о независимом освещении событий британской государственной корпорацией "Би-би-си" или катарской правительственной телекомпанией "Аль-Джазира" невозможно.