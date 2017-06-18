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Журналистка из Канады, побывавшая в Сирии, обвинила западные СМИ в пропаганде

18 июня 2017, 18:36 [ «Аргументы Недели» ]

Журналистка из Канады, побывавшая в Сирии, обвинила западные СМИ в пропаганде
pixabay.com

Эва Бартлетт побывала в некоторых районах Сирии, среди них Алеппо и Хомс, где побеседовала с местными жителями. Сирийцы рассказали, что причина их бедствий — террористы, а отнюдь не правительственные войска и Россия.

Мирные жители говорили, что гуманитарная помощь и продукты питания оказывались в руках террористов. Если и была возможность выкупить еду у боевиков, то только по бешеным, грабительским ценам.

Как считает Эва, говорить о независимом освещении событий британской государственной корпорацией "Би-би-си" или катарской правительственной телекомпанией "Аль-Джазира" невозможно.

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Журналистка из Канады, побывавшая в Сирии, обвинила западные СМИ в пропаганде

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По словам исследователей, покорители Марса могут погибнуть еще во время полета в результате воздействия радиации. Если этого не произойдет, гибель будет подстерегать астронавтов на самой Красной планете.

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Помидоры названы самым полезным продуктом на Земле

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Путин назначил нового главу ГИБДД

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Свидетели по делу о ДТП с «пьяным» мальчиком заявили об угрозах в свой адрес

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Жительница Москвы получила огнестрельное ранение

Жительница Москвы получила огнестрельное ранение

В воскресенье, 18 июня, на Новокосинской улице в Москве женщина получила огнестрельные ранения в голову и шею. Предварительно, причиной стало неаккуратное обращение с травматическим оружием.

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Концерт Басты в Одессе отменили из-за угроз радикалов

Несколько дней назад запрещенная в РФ группировка «Правый сектор» опубликовала «черный список» артистов, концерты которых на Украине будут срывать представители движения. В этом списке оказался и Баста.

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Известный российский комик Николай Лукинский удивил общественность. По словам артиста, у него появился темнокожий внук. Дело в том, что избранником дочери звезды стал уроженец Африки.

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Участников киевского гей-парада избили после окончания акции

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«Роснефть» сообщила об открытии месторождения нефти в Арктике

«Роснефть» сообщила об открытии месторождения нефти в Арктике

"Роснефть" открыла новое нефтяное месторождение при бурении скважины в Восточной Арктике. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на ее сайте. Объем ресурсного потенциала пока не уточняется.

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Путин и Медведев поздравили медицинских работников с профессиональным праздником

Путин и Медведев поздравили медицинских работников с профессиональным праздником

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Под Тулой пассажирский автобус врезался в "КамАЗ", пострадало 7 человек (ФОТО)

Под Тулой пассажирский автобус врезался в "КамАЗ", пострадало 7 человек (ФОТО)

В Веневском районе Тульской области на трассе М-4 «Дон» 18 июня в аварию попал пассажирский микроавтобус, который столкнулся с большегрузом «КамАЗ», в ДТП пострадали семь человек, среди них - дети.

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