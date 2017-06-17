Владимир Путин посоветовал главам регионов искренне работать с полной отдачей

Владимир Путин посоветовал главам регионов, которым предстоят выборы в сентябре, искренне работать с полной отдачей. Путин высказался против "тепличных условий" для губернаторов на предстоящих выборах.

При этом глава государства в эфире программы "Вести в субботу" отметил, что нельзя создавать ни для кого из них особые условия в конкуренции за этот пост. "Все должно развиваться естественным путем", - выразил убеждение российский лидер, отметив, что "нужно иметь вкус к этой работе".

Путин не стал выделять конкретных губернаторов их тех, кому предстоят выборы в сентябре: "Все новые губернаторы - мои выдвиженцы, просто с кем-то я работал ближе, с кем-то не так близко, но они все люди, которых я предлагаю".