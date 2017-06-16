Екатеринбуржцы пожаловались Владимиру Путину на управу Чкаловского района

Жители квартир, проживающих в бараке на Высокогорской, 36, что в поселке Шабры под Екатеринбургом, отправили на прямую линию с президентом Владимиром Путиным видео об условиях проживания и отношении к ним чиновников администрации Чкаловского района, сообщает депутат Заксобрания Дмитрий Ионин.



«Как они рассказывают, уже вечером им позвонил лично глава Чкаловского района Екатеринбурга Вячеслав Мишарин и «сильно орал в трубку, что мы его топим такими роликами, что нас используют и вообще что надо в суде такие вопросы решать, а не ролики делать», – говорит парламентарий.

Напомним, что чиновники отказываются признавать барак в поселке Шабры жилым домом, несмотря на то, что у здания, в котором прописаны люди, есть юридический адрес (Высокогорская, 36а), а некоторые живут по договорам соцнайма.

«Ситуация больше похожа на злой анекдот. Жители Шабров с удивлением для себя узнали, что их дом по бумагам вовсе и не дом. Чтобы не сносить ветхое строение, чиновники Чкаловской администрации отказались ставить его на баланс. Людям сообщили, что они живут в «совокупности строительных материалов и щитов», которую они возвели сами. А может, это чиновники – совокупность наглости и глупости?!» – возмущался ранее Дмитрий Ионин.



По его словам, в доме живут 16 семей, которые добиваются своего законного права на переселение из аварийного жилья.