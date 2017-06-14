Россия наращивает свою армейскую группировку, размещенную на границе с Украиной. Об этом заявил сегодня Александр Турчинов.

Речь, как следует из слов секретаря украинского Совнацбеза, идет о подразделениях, которые будут участвовать в намеченных на осень военных учениях на территории Белоруссии. Турчинов опасается, что эти силы могут вторгнуться в западную часть Украины.

В феврале «Аргументы недели» писали о том, что Александр Турчинов назвал сроки «зачистки» Донбасса украинскими силовиками. Чиновник выразил уверенность в том, что военные смогут разобраться с ополченцами в течение месяца. Позже, в апреле, Турчинов предупредил украинскую армию об опасности «проскочить границу» в ходе наступления.