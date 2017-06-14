Парламентарии одобрили закон о реновации в окончательном чтении

В среду, 14 июня, нижняя палата парламента приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о реновации, предусматривающий снос ветхих пятиэтажек в Москве. Голосование по программе реновации завершается 15 июня.

Согласно приятому документу, в программу войдут дома не выше девяти этажей, построенные по типовым проектам 1957-1968 годов.

При переселении из квартир москвичам будут предоставляться равнозначные или равноценные жилые помещения, то есть благоустроенное помещение, жилая и общая площадь которого не меньше общей площади освобождаемой квартиры, с таким же количеством комнат и стоимостью в среднем на 35% дороже, чем цена освобождаемой квартиры. Либо денежная компенсация за освобожденные квартиры.

Собственники квартир, вошедших в программу, освобождаются от уплаты взносов на капремонт, а жители коммуналок после реновации получат взамен комнаты отдельную квартиру. В новой редакции предусмотрен переезд только в свой район, а не в смежный, как предполагалось ранее.

Столичный градоначальник Сергей Собянин в начале июня сообщал, что уже 57% собственников и нанимателей квартир в домах, включенных в программу реновации, проголосовали, из них 90% поддерживают программу.