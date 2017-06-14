В России нет дискриминации геев, заявил глава государства

Глава российского государства Владимир Путин заявил, что в России не существует дискриминации лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, но закон запрещает пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних.

В интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, которое транслировал телеканал Showtime, президент РФ заявил: "Многие люди открыто заявляют о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Мы с ними поддерживаем отношения. Многие из них добиваются выдающихся результатов в своих видах деятельности, они получают даже государственные награды, ордена за свои успехи".

По словам президента, логика "закона, запрещающего пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних" в том, "чтобы дать детям спокойно вырасти, не влияя на их сознание. А когда он вырастет, он может принять любое решение, как ему устроить свою жизнь, в том числе личную и сексуальную жизнь", передает "Интерфакс".