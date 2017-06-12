Депутаты из штата Нью-Йорк наладят контакт с коллегами из России
12 июня 2017, 16:11 [ «Аргументы Недели» ]
В сентябре несколько российских городов посетит делегация членов заксобрания штата Нью-Йорк. Американские депутаты посетят Москву, Санкт-Петербург и Татарстан для налаживания связей с российскими коллегами.
О визите в нашу страну американских сенаторов и членов Ассамблеи сообщает ТАСС со ссылкой на главу аппарата одного из членов Ассамблеи штата Антона Конева.
В Россию приедут представители обеих палат штата Нью-Йорк – члены Сената и Ассамблеи в количестве 26 человек. Визит политиков пройдет с 13 по 21 сентября 2017 года.
Американская делегация демократов, республиканцев и неправительственных организаций планирует впервые с 2011 года возобновить отношения со своими российскими коллегами на местах.