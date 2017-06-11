Трамп обвинил Коми в трусости в связи с утечками информации

Дональд Трамп обвинил бывшего директора ФБР в трусости.

Президент Соединенных Штатов написал в своем микроблоге в Twitter, что объем утечек информации от Джеймса Коми оказался большим, чем предполагалось ранее. Трамп назвал поведение Коми незаконным и трусливым.

Ранее «Аргументы недели» писали, что бывший директор ФБР выступил в сенате. Коми представил американским законодателям собственную версию своего скандального увольнения. По словам экс-главы Бюро, он лишился работы из-за того, что вел расследование о «вмешательстве» России в выборы. Также Коми признался, что именно он передавал СМИ информацию, касающуюся данного дела.