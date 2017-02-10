В Кремле рассказали о российских добровольцах и танках в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков официально заявил, что российские власти не отправляют на Донбасс добровольцев, также как и танки. Ранее СМИ сообщали, что на территории ДНР находятся 700 танков, втрое больше, чем на вооружении всей Украины.

«Как вы знаете, по официальным каналам никакие добровольцы туда не отправляются. Вместе с тем, естественно, мы знаем, что есть граждане России, которые в добровольном порядке отправляются в регион для защиты людей от агрессивных действий вооруженных сил Украины», — прокомментировал Песков слова депутата Госдумы Сергея Железняка в эфире программы «60 минут» о том, что на Украину якобы отправятся новые добровольцы для участия в боевых действиях.

Отвечая на вопрос, откуда у ополченцев сотни танков, представитель Кремля также отметил, что Россия не поставляет в зону конфликта танки и порекомендовал переадресовать этот вопрос украинским властям.

«Наверное, вы можете с одинаковым эффектом спросить и Москву, и Киев, откуда там танки, — тут я не располагаю информацией абсолютно. Я вам только могу сказать, что, естественно, не от России… Это все-таки Украина — это районы, неподконтрольные Киеву, но это же Украина, несмотря на то, что Киев старательно отторгает эти регион, — поэтому надо, наверное, спрашивать, почему такая ситуация сложилась. Именно нужно спрашивать у Киева, почему по-прежнему происходит такая серьезная пробуксовка с реализацией Минских договоренностей», - цитирует ответ Пескова РИА Новости.





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