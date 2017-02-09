Путин может стать участником саммита Шелкового пути в Пекине

Утром в четверг, 9 февраля, стало известно, что президент Российской Федерации Владимир Путин может принять участие в саммите Шелкового пути.

Саммит Шелкового пути, согласно последней информации, должен состояться в мае текущего года в Пекине. Как заявил посол России в Китае Андрей Денисов, международный форум на высшем уровне запланирован на 14-15 мая. Как передает сегодня РИА "Новости", девизом мероприятия станет фраза "Один пояс, один путь".

В ходе пресс-конференции Денисов подчеркнул, что в 2017 году ожидается прибытие на саммит президента России Владимира Путина, а также его активное участие в действиях форума.