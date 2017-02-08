Президентом Сомали стал гражданин США

Сомалиец Мохамед Абдуллахи Фармаджо имеет двойное гражданство: он еше и гражданин Америки. Но законы Сомали позволяют ему стать президентом. Действующий президент Сомали сложил свои полномочия.

Ранее Мохамед Абдуллахи Фармаджо возглавлял сомалийское правительство. А 8 февраля он принес присягу как глава африканской республики, передает RT.

В настоящее время Сомали разделено войной, которая длится почти 25 лет. В стране прошло два тура выборов. Победу на которых одержал Мохамед. Эксперты связывают победу Абдуллахи Фармаджо с тем, что в стране наконец-то сформируется сильный федеральный центр власти, которого нет уже четверть века.