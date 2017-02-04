Додон озвучил свой план по возвращению Приднестровья

Президент Молдавии рассказал о том, как он намерен решать проблему Приднестровья.

На своей странице в Facebook Игорь Додон написал, что данная территория, которая в настоящее время является непризнанным государством, должна вернуться в состав Молдавии. При этом Додон хочет наделить Приднестровье особым статусом. Политик добавил: урегулирование давнего конфликта между Тирасполем и Кишиневом должно быть осуществлено с учетом интересов граждан, проживающих на обоих берегах Днестра.

Приднестровская Республика получила фактическую независимость от Молдавии после гражданской войны 1992 года. Власти Приднестровья неоднократно заявляли о желании войти в состав России.

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