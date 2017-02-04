Жириновский предложил Лукашенко отдать Белоруссию России

Прозвучавшие накануне обвинения президента Белоруссии Александра Лукашенко в адрес России прокомментировал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Жириновский сравнил Лукашенко с теленком из известной пословицы, который сосет двух маток. Как выразился российский политик, руководитель Белоруссии уже «высосал» из России все, что можно. По словам руководителя ЛДПР, желание Александра Лукашенко и дальше получать от РФ экономические преференции может осуществиться лишь при одном условии – если Белоруссия войдет в состав России.

Напомним, в пятницу в Минске состоялась встреча Лукашенко с представителями СМИ и общественности. В ходе мероприятия, которое продолжалось около 7 часов, была неоднократно затронута тема взаимоотношений с Россией. В частности, белорусский лидер обвинил Москву в нарушении международных договоров и сообщил, что распорядился подать в суд на главу Россельхознадзора.