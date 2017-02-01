Претендент в канцлеры ФРГ раскритиковал президента США

«То, что делает Трамп, — это не по-американски», - заявил бывший глава Европарламента и кандидат в канцлеры Германии от социал-демократов Мартин Шульц, обвинив президента США в угрозе либеральным ценностям.

Среди таких ценностей 60-летний немецкий политик, не скрывающий антипатии к РФ, считает, очевидно, антироссийские санкции, от отмены которых предостерегает Дональда Трампа. И пообещал открыто заявить ему в случае избрания канцлером, что его политика противоречит германской и европейской.

Что же касается санкций, то Шульц считает возможной их отмену только после полной реализации минских соглашений, а также когда Россия начнет «уважать и защищать международное право».