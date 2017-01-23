На следующей неделе Путин посетит Венгрию

На будущей неделе президент Российской Федерации Владимир Путин намерен посетить Венгрию.

В ходе поездки политик планирует встретится и побеседовать со своим венгерским коллегой Яношем Адером. Согласно данным ТАСС, Путин прибудет в Будапешт 2 февраля. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что в стране серьезно готовятся к визиту российского лидера и с нетерпением его ждут.

Министр иностранных дел Сергей Лавров также заявил, что собирается обсудить с Сийярто процесс решения задач, которые были поставлены в ходе встречи Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, состоявшейся год назад Москва.