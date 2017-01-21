США отказались посылать делегацию в Астану на переговоры по Сирии

На переговорах по вопросу сирийского урегулирования, которые пройдут 23 января в казахстанской столице, делегация от Соединенных Штатов присутствовать не будет. Страну будет представлять только американский посол в Казахстане Джордж Крол.

Как сообщает агентство Reuters, со ссылкой на представителя Госдепартамента Марка Тонера, решение не посылать делегацию в Астану связано с состоявшейся накануне инаугурацией президента США Дональда Трампа и проходящим в настоящий момент в стране процессом передачи власти.

Немногим ранее стало известно, что в Астану уже прибыли делегации России, Турции и Ирана. Ожидается прибытие спецпосланника ООН Стаффана де Мистуры, а также глав оппозиции Сирии.

Читайте также:

Другие мировые новости

См. все новости дня