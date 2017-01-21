Выдачу экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена властям США пресс-секретарь президента РФ не назвал невозможной. Но Песков вместе с тем отметил, что сделать это могут лишь миграционные органы или сам президент.

Решение экстрадировать Сноудена в Америку могут принять либо лично Владимир Путин, либо российское ведомство миграции, сообщает РИА Новости.

Ранее представитель российского МИДа Мария Захарова расценила выдачу Сноудена как предательство. Похоже, что такой-же позиции придерживаются и в Кремле. Песков сдержанно прокомментировал возможность экстрадиции американского разоблачителя и при этом отметил, что того в США неминуемо ждет смертная казнь.