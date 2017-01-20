Лавров: в сирийском урегулировании наметились позитивные подвижки

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о том, что в вопросе сирийского урегулирования наметились подвижки.

По словам дипломата, грядущая встреча в Астане станет серьезным вкладом в выработку параметров урегулирования в Сирии, который впоследствии продолжится на более масштабных мероприятиях в Женеве в начале будущего месяца.

Как сообщает РИА "Новости", Лавров отметил, что в настоящий момент все стороны решения конфликта согласны с полной безальтернативностью политико-дипломатического урегулирования посредством общего национального диалога, построенного на базе резолюции Совбеза ООН.