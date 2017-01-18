Марин Ле Пен пригласили в Крым

Кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен ждут с визитом в Крыму. Приглашение посетить российский регион политику сделал вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

В интервью РИА Новости Мурадов заявил, что крымский фактор способствует переформатированию международной ситуации. По словам собеседника агентства, все больше политиков выступают за признание полуострова частью России.

Ранее «АН-онлайн» писали, что Марин Ле Пен заявила о законности вхождения Крыма в состав РФ. Высказывание известного французского политика вызвало бурю негодования на Украине. Представители украинских спецслужб пригрозили Ле Пен серьезными последствиями.