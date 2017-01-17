Песков прокомментировал ситуацию с повреждением президентского самолета

На сайте госзакупок заявлен тендер на ремонт самолета Ил-96-300 из специального летного отряда "Россия", который обслуживает руководство страны. Лайнер получил вмятины на обшивке шестой секции предкрылка левой плоскости крыла.

Известно, что именно этот борт нередко используется для зарубежных поездок российского президента, поэтому его бортовой номер держится в секрете. Так в октябре 2016 года глава государства летал на нем в Берлин на саммит в "нормандском формате", а месяцем раньше посетил саммит G20 в Китае.

Управделами президента отказалось дать «Известиям» комментарий по поводу места и времени происшествия с самолетом, во время которого он получил повреждения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, не скажется ли эта ситуация на графике Владимира Путина, заверил, что в парке специального летного отряда насчитывается достаточное количество резервных самолетов и ситуация с Ил-96-300 «никак не повлияет» на график главы государства.





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