Кремль отказался давать оценку словам Трампа о ядерной сделке

В Кремле прокомментировали слова Дональда Трампа о ядерной сделке с Москвой.

Ранее в понедельник «АН-онлайн» писали о заявлении избранного президента Соединенных Штатов относительно дальнейшей судьбы антироссийских санкций. Трамп связал этот вопрос с ядерным разоружением. По словам политика, для него тема снижения числа ядерных боеголовок будет приоритетной в отношениях с Москвой.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал журналистов дождаться инаугурации нового американского лидера, прежде чем оценивать его заявления. При этом Песков подчеркнул, что никаких переговоров по вопросу ядерных вооружений между Россией и США в настоящее время не ведется.

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