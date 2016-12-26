Путин: количество горячих точек в мире не уменьшается

Выступая 26 декабря перед участниками форума «Ташкентского договора» (ОДКБ) президент РФ Владимир Путин обратил внимание членов Совета коллективной безопасности, что в мире не становится меньше горячих точек.

Глава России считает, что причиной неугасающей напряженности в различных регионах мира является то, что не разрешаются конфликты застарелые, передает ТАСС.

За примерами далеко ходить не надо: проблемы в Афганистане, на Ближнем Востоке и в Сирии родились не вчера. Российский лидер отметил, что диалог среди стран-участниц ОДКБ идет постоянно, и проблем не уменьшает, но он дает возможность быть этим странам в курсе того, что происходит в мире и обмениваться мнениями на этот счет.