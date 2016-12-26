|21:26
Путин: количество горячих точек в мире не уменьшается
|20:46
ВЦИОМ: более половины россиян признают Владимира Путина политиком года
|20:29
Со дна Черного моря водолазы подняли тело командира экипажа погибшего Ту-154
|20:11
Минэкономразвития РФ: доходы россиян упали сильнее прогноза, но зарплаты будут расти
|20:01
Появились догадки, почему Ту-154 не смог набрать высоту
|16:59
МВД Турции: российского посла убил не террорист-одиночка
|16:10
Опубликован рейтинг: где в России дороже арендовать квартиру
|15:47
Медведь набросился на девушку в прямом эфире (ВИДЕО)
|15:35
На некоторых жертвах авиакатастрофы Ту-154 надеты спасательные жилеты - СМИ
|13:47
Как правильно падать. Учат в северодвинских школах на уроках самбо
|13:05
Минэнерго ожидает рост экспорта нефти
|12:53
В туалете офиса в центре Москвы не могут поймать змею
|12:37
Сразу три московских вокзала эвакуировали из-за угрозы взрыва
|12:10
В Москве скончался атташе посольства Ирака
|11:49
В Москве горит торговый центр, эвакуированы 200 человек
|11:47
Бетербиев в начале 2017 года побьётся за звание претендента на чемпионский пояс
|11:35
Назван мотив убийства 12-летней девочки в Москве
|09:53
Петербуржец показал дорогу к метро, но вместо благодарности получил удар ножом
|25.12 22:55
В Ленобласти маршрутка насмерть сбила людей на остановке
|25.12 21:34
В Черном море нашли фрагменты тел погибших при крушении Ту-154
|25.12 21:18
На Кубани ребенок случайно застрелил шестилетнюю сестру
|25.12 20:44
Министр транспорта объяснил, с чем связан большой разброс обломков Ту-154
|25.12 20:32
В сети появились кадры странной вспышки в момент крушения Ту-154
|25.12 19:34
Житель Оренбуржья насмерть отравился алкоголем с метанолом
|25.12 19:19
Академик Рыжов: Россия сейчас стоит на пороге краха
|25.12 17:40
На катастрофе Ту-154 попытались нажиться мошенники
|25.12 17:11
В Черном море были найдены тела десяти погибших
|25.12 16:53
Силовики сомневаются в вероятности теракта на Ту-154
|25.12 16:43
Премьер Израиля: резолюция ООН - дело рук администрации Обамы
|25.12 16:13
Крушение Ту-154 могло быть терактом