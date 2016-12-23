СМИ: Закарпатье может выйти из состава Украины

Настроения на отделение от Украины и самостоятельность в Закарпатье всегда были высокими и сейчас эти стремления вполне могут реализоваться. Так считает известный политолог Владимир Корнилов.

Глвава Центра евразийских исследований, Владимир Корнилов считает, что в настоящее время на Украине нет сценариев, которые невозможны, сообщает "Лента.ру".

Корнилов имеет ввиду то, что обстановка на Украине такова, что может сбыться даже самый невероятный сценарий. Политолог напоминает, что и возврат России Крыма совсем недавно был фантастическим, как и отделение Донбасса. Касаемо Закарпатья говорить о фантастическом сценарии не приходится: регион давно мечтает отделиться.

В апреле народные избранники Закарпатского парламента просили Петра Порошенко предоставить им больше власти.