Лавров прокомментировал заявление Хорватии о “российской угрозе” на Балканах

Глава российского МИДа Сергей Лавров прокомментировал заявления президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович по поводу возможного военного конфликта на Балканах.

Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что хорватский лидер видит угрозу нового вооруженного конфликта из-за активного влияния на события на Балканах со стороны России.

В ответ на это Лавров заявил, что такие слова странно слышать от руководителя государства, с которым Россия желает дружить, как и с любым другим государством в регионе и в Европе в целом. Однако если заявление не является голословным, то Москва готова обсудить аргументы хорватских властей.

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