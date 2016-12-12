Глава российского МИДа Сергей Лавров назвал тупиковой политику Евросоюза в отношении России. Лавров сообщил, что в ЕС выдают письменные инструкции с рекомендациями о том, что надо говорить про Россию.

Упомянутые письменные наставления выдаются даже странам-кандидатам в членство ЕС, сообщает ТАСС.

В памятках подробно изложено, что как должен говорить представитель страны, если речь зайдет о России. Лавров назвал такую политику ЕС абсурдной и тупиковой, проводя аналогию с политикой СССР, когда во главу угла ставились не интересы экономики, а идеологические постулаты.

При этом Лавров отмечает, что многие страны прекрасно понимают весь абсурд такой политики, но продолжают следовать русофобским настроениям, которые исповедует руководство ЕС.