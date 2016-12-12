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Сергей Лавров рассказал, как ЕС "дружит против России"

12 декабря 2016, 22:32 [ «АН-онлайн» ]

Сергей Лавров рассказал, как ЕС "дружит против России"
globallookpress.com

Глава российского МИДа Сергей Лавров назвал тупиковой политику Евросоюза в отношении России. Лавров сообщил, что в ЕС выдают письменные инструкции с рекомендациями о том, что надо говорить про Россию.

Упомянутые письменные наставления выдаются даже странам-кандидатам в членство ЕС, сообщает ТАСС.

В памятках подробно изложено, что  как должен говорить представитель страны, если речь зайдет о России. Лавров назвал такую политику ЕС абсурдной и тупиковой, проводя аналогию с политикой СССР, когда во главу угла ставились не интересы экономики, а идеологические постулаты.

При этом Лавров отмечает, что многие страны прекрасно понимают весь абсурд такой политики, но продолжают следовать русофобским настроениям, которые исповедует руководство ЕС.

 

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