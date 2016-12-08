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СМИ: в Сирию отправляется чеченский спецназ

8 декабря 2016, 11:05 [ «АН-онлайн» ]

СМИ: в Сирию отправляется чеченский спецназ
Фото: pixabay.com

Чеченские батальоны спецназа «Восток» и «Запад» будут охранять российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Подготовка к отправке началась ещё в ноябре, но официальное сообщение до сих пор не опубликовано.

Отправляемые подразделения будут служить в форме военной полиции, в типовых красных беретах. По информации «Известий», костяк «Востока» составили бойцы группировки братьев Ямадаевых, а «Запада» - отряда Какиева, который изначально выступил против дудаевской власти в середине 1990-х. Батальоны воевали в качестве мотострелковых подразделений против группировок террористов также и во Второй Чеченской кампании, были замечены во время операции по «принуждению к миру» в Южной Осетии в августе 2008-го и даже на охране объектов в Ливане.

Официальное сообщение об отправке чеченского спецназа в Сирию пока не опубликовано.

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