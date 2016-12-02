В японском МИДе констатировали прогресс в отношениях России и Японии

Представитель японского Министерства иностранных дел Масато Отака заявил, что в отношениях между Россией и Японией наметился явный прогресс.

Такое сообщение Отака сделал по итогам переговоров, состоявшихся сегодня в Санкт-Петербурге между российским лидером Владимиром Путиным и японским министром иностранных дел Фумио Кисиду. Встреча прошла в рамках подготовки визита президента России в Японию.

Со своей стороны Путин заверил, что Москва упорно работает над расширением экономического сотрудничества двух стран.

Отака также отметил, что в ходе прошедшей встречи стороны касались проблематики мирного договора, однако детали обсуждения не уточнил.

Читайте также:

Другие новости политики

См. все новости дня