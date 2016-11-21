Так единороссы готовятся к работе с избирателями в своих регионах: делают плакат с лозунгами и стоят неподвижно, пока журналисты их снимают на видео. «Единая Россия» устраивает подобные акции регулярно.

Интернет-флешмоб, что провернули депутаты «ЕР», носит название Mannequin Challenge, передает «Лента.ru».

Условия акции просты: надо сделать импровизированный плакат или замереть в рабочей позе и стоять неподвижно, пока идет съемка. Депутаты каждый месяц выезжают в регионы, но в этот раз решили предварить отъезд оригинальной акцией.

1 декабря партия «ЕР» отмечает день своего основания и депутаты проведут дни приема граждан в самых отдаленных районах.