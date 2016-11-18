Трамп приступил к формированию новой администрации США

Новый президент Соединенных Штатов Дональд Трамп начал формирование новой администрации, которая приступит к работе после инаугурации, запланированной на 20 января.

Сегодня стало известно, что Трамп предложил пост главы ЦРУ Майку Помпео, представляющему в нижней палате американского Конгресса штат Техас. Помпео известен своими крайне консервативными взглядами и достаточно жесткой позицией в отношении России. По его мнению, главной целью России в Сирии является усиление позиции на Ближнем Востоке, а не борьба с терроризмом.

Кроме того, Reuters сообщает, что Джефф Сешнс, сенатор от штата Алабама, принял предложение занять должность генпрокурора и министра юстиции, однако официального заявления от Дональда Трампа по этому поводу пока не было. По данным агентства, пост советника президента по национальной безопасности принял генерал-лейтенант армии США в отставке Майкл Флинн.

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