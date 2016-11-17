Российский МИД ответил на обвинения о влиянии России на выборы в США

Не так давно сенатор от штата Мэриленд Бен Кардин заявил, что конгрессмены от обеих партий разрабатывают законопроект, который будет ответом на политику России в Сирии, на Украине, а также затронет вмешательство в президентские выборы в Соединенных Штатах.

В ответ на это представитель российского МИДа Мария Захарова отметила, что до сих пор не было представлено никаких доказательств по поводу влияния, якобы оказанного на проведение голосования в США со стороны России. Более того, дипломат подчеркнула, что сама возможность такого влияния вызывает множество вопросов. По мнению Захаровой, эти обвинения не только не имеют под собой никаких оснований, но и совершенно оторваны от реальности и даже абсурдны.

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