Лукашенко назвал ошибку СССР

Нехватка отечественного хорошего стирального порошка и продуктов питания – вот что развалило Советский Союз, считает президент Белорусии Александр Лукашенко. Чтоб не повторить ошибку, надо обеспечить население.

Для этого надо развивать собственные производства, а не надеяться только на импорт, считает Лукашенко. И сообщил журналистам, что предложил России сотрудничать именно в этом направлении: производство различных продуктов питания, одежды и обуви. Огромный поток китайской продукции идёт через Киргизию, и белорусский лидер предлагал российской стороне его закрыть.

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